НОВОСТИ | Общество













22.05.17 17:30 Последний звонок в Красноярске прозвенит 25 мая





Фото В этом году 25 мая последний звонок прозвенит для 4,5 тысяч красноярских выпускников школ. Праздничные линейки начнутся в полдень, после чего ребята с родителями и учителями продолжат торжественные мероприятия. В целях безопасности выезд классов за пределы краевого центра запрещен. Сопровождать выпускников по городу будут около 500 сотрудников школ, а также более 350 полицейских. Общественный контроль за выпускниками предусмотрен не только в местах массового отдыха, но и на дорогах - для тех, кто поедет на экскурсии.



"Мы обязательно будем проверять техническое состояние транспортных средств, которые будут осуществлять перевозку детей, будем исключать транспортные средства, которые будут технически неисправны, не будем допускать их к движению на территории города Красноярска", - говорит начальник ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России "Красноярское" Алексей Коваленко.











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