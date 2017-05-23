НОВОСТИ | Общество













23.05.17 09:59 В Красноярск привезли мясо индейки с птичьим гриппом





Фото Птичий грипп пришел в Красноярск. Вирус обнаружен в мясе индейки, которое поступило из Санкт-Петербурга. Специалисты утверждают, что грипп, найденный в полуфабрикатах, для человека не опасен, тем ни менее, советуют покупать мясо в магазинах и использовать его в пищу только после термообработки.



"Управлением Россельхознадзора по краю были отобраны пробы полуфабрикатов из мяса индейки от трех партий продукции общим весом 6,2 тонны. По результатам исследований установлено наличие вируса. В настоящее время оборот приостановлен до принятия решения ее дальнейшего использования", - сообщила начальник отдела ветеринарного надзора Россельхознадзора по Красноярскому краю Татьяна Борсук.











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