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23.05.17 11:51 В краевом центре прошел "Фестиваль возможностей"



Фото
Лихо на сцене зажигают публику пенсионеры. Все участники "Фестиваля возможностей" старше 55 лет. Продемонстрировать свое танцевальное мастерство готовится и Анатолий Иванович. В свои 77 он начинает утро с гимнастики, занимается скандинавской борьбой и поет в хоре. Еще пару лет назад он едва не потерял смысл жизни, но все изменил случай.

"Как-то случилось, что надо было подписаться на газету, и я пришел в отдел соцзащиты. Ну и там женщина говорит: "Хотите ходить в центр реабилитации?" Говорю: "Конечно, бы пошел, но не знаю где и как". Она мне все объяснила, и я туда обратился. Меня так приняли хорошо", - вспоминает участник фестиваля Анатолий Балахнин.

Каждая команда "группы здоровья" к выступлению подходит творчески. Анатолий Иванович как единственный мужчина примерил на себя роль султана.

"Первая цель - это пропаганда здорового образа жизни, пропаганда занятий. От женщин, с которыми я общаюсь, исходит энергия. Они живые и не жалуются никогда на болячки, люди живут этим делом", - считает организатор "Фестиваля возможностей" Владимир Панченко.

Более сотни человек приняли участие в фестивале. Жюри оценивало как оригинальность, так и синхронность выступления пенсионеров. А самые талантливые получили соответствующие призы - рюкзаки для комфортной активной жизни.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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