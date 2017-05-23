Из-за масштабных ремонтных работ на центральных улицах Красноярска накануне город встал в большую пробку. Длинные заторы были на Диктаруры пролетариата и Дубровинского. По улицам проехала наша съемочная группа и узнала какова дорожная ситуация сегодня?
"Можно сказать, что информацию, которую "Вести. Красноярск" озвучили накануне, 22 мая, водители приняли к сведению, и сегодня этот участок дороги объезжали. Утренний час пик обошёл стороной улицы Дубровинского и Декабристов - здесь движение было свободным. Правда основной поток транспорта теперь стоял на Коммунальном мосту. Сейчас по центру города можно проехать без пробок, движение автомобилей не затруднено, ну а привыкнуть к новым условиям из-за перекрытия участка дороги на Дубровинского автомобилистам помогают сотрудники дорожной полиции, они пробудут тут ещё несколько дней", - сказала корреспондент Екатерина Мазалькова.