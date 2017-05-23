НОВОСТИ | Общество













23.05.17 13:02 Спасатели эвакуируют рыбаков с акватории Енисея в Дудинке





Фото На севере края, в Дудинке, МЧС приходится вытаскивать рыбаков с акватории Енисея. Река за полярным кругом вскроется только в начале июня, но накануне ледокол "Таймыр" сделал прорези в судоходном фарватере. Из-за этого вода стала стремительно прибывать вверх. Только за минувшие сутки почти на полметра. Ради ловли корюшки и сига, северяне выезжают на лёд на снегоходах и машинах, но вязнут в образовавшейся жиже.



Были случаи глубокого утопления - более метра, мы вытаскивали. Не вся техника вездеходная, снегоходная может такие препятствия преодолевать. Хотелось бы сказать зрителям, чтобы они вели себя поосторожнее при выезде на лед, это влечет за собой последствия вплоть до летального исхода", - говорит заместитель начальника УГО и ЧС администрации Дудинского района Вадим Жигульский.











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