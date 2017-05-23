НОВОСТИ | Общество













23.05.17 18:40 На кладбище в Канске вандалы разворовывают могилы





Фото "В прошлом году я здесь была на Родительский день, памятник и надгробие стояли. В этом году пришла к бабушке, и обнаружила только след от могилы", - жалуется потерпевшая Полина Овод.



Почтить память любимой бабушки Полина не сможет, пока не добьется правды. Она утверждает, с могилы исчез не просто крест - неизвестные полностью уничтожили памятник и надгробную плиту. Вандализм и воровство, рассказывает Полина, на Абанском кладбище давно стало нормой. После того, как 4 года назад городские власти ликвидировали должность смотрящего за домами мертвых, могилы здесь не защищены.



"То воруют, то поджигают. Вот сейчас, в данный момент, горит кладбище внизу. За этим никто не следит. Нет ни директоров, оставили, каждый сам отвечает за свои могилки", - поясняет сотрудник кладбища Ольга Александровна.



Жители подтверждают: исчезновение памятника - нередкий случай. Дорогие сооружения крадут, деревянные кресты сжигают. За территорией никто не ухаживает, мусор не вывозят годами. К слову, Полина обратилась за помощью в полицию, ведь если не решить эту ситуацию, на месте пропавшего памятника может появиться новый, под которым захоронят другого человека.



Владимир ЖАРИНОВ, Екатерина МАЗАЛЬКОВА













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