СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





23.05.17 18:40 На кладбище в Канске вандалы разворовывают могилы



Фото
"В прошлом году я здесь была на Родительский день, памятник и надгробие стояли. В этом году пришла к бабушке, и обнаружила только след от могилы", - жалуется потерпевшая Полина Овод.

Почтить память любимой бабушки Полина не сможет, пока не добьется правды. Она утверждает, с могилы исчез не просто крест - неизвестные полностью уничтожили памятник и надгробную плиту. Вандализм и воровство, рассказывает Полина, на Абанском кладбище давно стало нормой. После того, как 4 года назад городские власти ликвидировали должность смотрящего за домами мертвых, могилы здесь не защищены.

"То воруют, то поджигают. Вот сейчас, в данный момент, горит кладбище внизу. За этим никто не следит. Нет ни директоров, оставили, каждый сам отвечает за свои могилки", - поясняет сотрудник кладбища Ольга Александровна.

Жители подтверждают: исчезновение памятника - нередкий случай. Дорогие сооружения крадут, деревянные кресты сжигают. За территорией никто не ухаживает, мусор не вывозят годами. К слову, Полина обратилась за помощью в полицию, ведь если не решить эту ситуацию, на месте пропавшего памятника может появиться новый, под которым захоронят другого человека.

Владимир ЖАРИНОВ, Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.