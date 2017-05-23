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23.05.17 18:44 В Красноярске прошёл рейд по павильонам, где незаконно торгуют алкоголем





Фото В Красноярске прошёл рейд по павильонам, где процветает незаконная торговля алкоголем. На этот раз полицейские провели контрольную закупку горячительного в торговой точке на улице Тимошенкова. По закону торговля алкоголем в павильонах, которые входят в категорию временных сооружений, запрещена. На продаже из-под полы, сегодня поймали несколько продавцов, к слову, нередко такие ларьки расположены вблизи школ и детских садов. Сейчас на предпринимателей, которые попались на нарушении, составлен административный протокол и теперь павильоны придётся закрыть.



"Мы имеем возможность расторжения договора на размещение в одностороннем порядке при наличии двух постановлений. Сегодня мы имеем факт второго нарушения, который будет зафиксирован органами полиции. И отдельным постановлением и естественно данный объект будет подлежать демонтажу, никаких компенсационных мест предлагать ему мы не намерены", - сказал заместитель руководителя департамента социально-экономического развития администрации Красноярска Пётр Шальмин.













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