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23.05.17 18:47 Артисты Красноярского музыкального театра улетели в Туруханск без багажа





Фото Артисты Красноярского музыкального театра улетели в Туруханск без багажа. Авиакомпания не погрузила на борт ни личные вещи, ни декорации, ни костюмы гастролеров. В северном населенном пункте труппа должна была показать два спектакля. Выступление состоялось благодаря помощи местных жителей, которые кормили артистов, и местному народному театру, где помогли красноярцам найти нужную атрибутику для выступления.



"Они сдали вещи, прошли регистрацию, но вдруг было объявлено, что груз не будет загружен в самолет. Это нонсенс, как театр может уехать: актеров отвезем, а декорации оставим? Такого просто быть не может. Либо не понимают что такое театр, либо просто издеваются. Мы сначала не могли понять, как это?", - жалуется директор Красноярского музыкального театра Наталья Русанова.



Наша съемочная группа встретила артистов после гастролей уже в аэропорту. Подробности этой истории не пропустите в программе "Вести.Красноярск" в 20:45













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