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23.05.17 18:52 Красноярка заплатит 400 тысяч за дебош, устроенный в самолете





Фото 400 тысяч рублей штрафа заплатит Красноярска за дебош в самолете. Мы рассказывали, как в 2015 году на борту, вылетевшем из Красноярска в Бангкок, пассажирка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, стала вести себя агрессивно, устроила скандал и ударила двух бортпроводниц. Из-за угрозы безопасности полета, самолет вернулся в аэропорт "Емельяново", дебоширку сняли с рейса. Авиакомпания подала в суд с требованием взыскать штраф, который оказался рекордным. Ведь самолет сел не по пути, а вернулся в пункт отправления, фактически начав рейс заново.











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