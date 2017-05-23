НОВОСТИ | Общество













23.05.17 18:58 Детский карнавал в этом году по вопросом





Фото Маленьких красноярцев могут лишить детского карнавала первого июня. Эту информацию нам подтвердили организаторы мероприятия. Традиционное детское шествие городские власти предлагают дислоцировать с проспекта Мира на остров Татышев. Если такое решение общественников не устроит, карнавал перенесут на День города, 12 июня, или отменят вовсе. Напомним, это не первый случай, когда карнавал переносят. Праздник проходил в День города в 2010 и 2011 годах. Организаторы отмечают, такое решение огорчило участников шествия, которых в этом году заявились около 2 тысяч. С переносом даты проведения количество ребятишек сильно сократится.



"Произошло это из-за того, что введены новые правила обеспечения безопасности массовых мероприятий, правила очень жесткие, что связано с терактами в мире. Изменение места для нас неприемлемо, мы считаем, что проспект Мира - это содержательная часть карнавального шествия, и шествовать по полям Татышева, каким бы он прекрасным не был, странно и не карнавально, мы потеряем львиную долю зрителей", - считает учредитель детского карнавала Светлана Тетерина.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













