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23.05.17 19:02 Мастер по дереву из Зеленогорска вырезал икону Преподобного Серафима Саровского





Фото В Зеленогорске мастер по дереву готовит храму Святого Преподобного Серафима Саровского необычный подарок - икону с ликом покровителя собора и города. Над ней Дмитрий работает ежедневно вот уже два месяца, сейчас осталось вырезать образ ангела и завершить раму. Рассказывает, что дерево не терпит спешки.



"Изначально она вообще очень простая должна была быть. Резьбы должно было быть по минимуму. Раз-раз-раз и вот что получилось. Ангела я вообще неделю назад придумал. Думаю, чего то не хватает. Попробую, думаю, найду какую-нибудь картинку, и вот смотрю, надо ангела такого вырезать, сверху его посадить. Более интересный уже сюжет будет", - говорит мастер по дереву Дмитрий Ахматынов.



Что побудило молодого человека на такой необычный подарок? Расскажем уже в 20:45 в программе "Вести.Красноярск".













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