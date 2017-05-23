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23.05.17 19:06 В Красноярске стартовали Президентские состязания среди школьников





Фото В Красноярске стартовали Президентские состязания среди школьников 13-15 лет. Это популярное спортивное мероприятие, которое ежегодно проводится во всех регионах страны. Победители в этих состязаниях попадут на Всероссийские соревнования. Несмотря на то, что спортивное событие началось только сегодня, судьи уже отмечают высокие результаты и хорошую физическую подготовку участников.



"Здесь участвует сборная одного класса. То есть показывают, как класс один готов. Большая программа: здесь и интеллектуальные состязания, и гимнастика, и легкая атлетика, в общем, очень разносторонние виды. 38 районов, практические все районы приехали, даже Эвенкия заявилась на участие. Сейчас проводим между сельскими школами, а в субботу и воскресенье будут выступать городские", - говорит судья Всероссийской категории (г.Сосновоборск) Евгений Куницын.















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