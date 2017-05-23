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23.05.17 19:12 Хоккейный клуб "Енисей" провел спортивный семейный праздник для болельщиков





Фото Эстафета среди юных хоккеистов и знакомство с легендарной командой в неформальной обстановке. Хоккейный клуб "Енисей" провел спортивный семейный праздник для своих болельщиков. На лед крытого катка "Первомайский" вышли маленькие любители хоккея с мячом, а в дружественном матче сошлись представители хоккейных династий. Спортивный праздник "Енисей - одна семья" посвящен 60-тилетнему юбилею Сергея Ломанова.



"Он человек, не может на вторых ролях быть. И за собой ведет команду. Поэтому у нас и все результаты высокие. Это его большая заслуга. Ему здоровья крепкого, хочу его поздравить и его семью. Чтобы не было у него лишних переживаний и врагов поменьше", - рассказывает капитан первого чемпионского состава ХК "Енисей"

Владимир Куманёв.











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