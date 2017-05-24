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24.05.17 10:33 "Радиомобиль" вернулся из Шарыпово





Фото Шарыпово встречает гостей из Красноярска. Для ведущей радиопрограмм Любови Кочневой этот город напрямую связан с началом ее журналистской деятельности. И на встрече с жителями она делится воспоминаниями.



"Я на радио уже 40 лет. Увидела бригаду Александра Хромова. Я хорошо помню, когда я приезжала на КАТЭК и делала репортаж со стройки. Увидела фотографию Екатерины Рогозы. Тоже ее помню, когда она была еще совсем молоденькая, штукатур-маляр, глаза горели, рассказывала о своей работе", - вспоминает журналист, ведущая программ "Радио России. Красноярск" Любовь Кочнева.



Герои этих репортажей не смогли приехать на встречу. Но в зале оказался - Александр Комиссаренко. В молодости и он работал на одной из эпохальных советских строек, давал интервью. А теперь с Кочневой они коллеги - Александр Николаевич стал редактором газеты. Но свое утро неизменно начинает с радио.



"Я с удовольствием слушаю новостной блок. А передачи из глубинки - они заставляют на местах по-другому относится к себе. Уважать себя и свою работу", - считает житель города Шарыпово Александр Комиссаренко.



Из Шарыповского района мы уезжаем с положительными эмоциями от встречи с нашими зрителями и слушателями и не с пустыми руками. Жители подарили нам саженцы, которые мы высадим в Красноярске на специальной аллее к юбилею теле- и радиовещания. Всего "Радиомобиль" посетит 8 населенных пунктов. И каждый такой подарок станет символом единства нашего вещания по всему Красноярскому краю.



Анастасия ЦЫГАНКОВА











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