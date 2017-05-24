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24.05.17 11:39 Красноярка разыскивает водителя, который ее сбил





Фото В Красноярске девушка разыскивает водителя, который сбил ее на проезжей части и уехал, не остановившись. Это произошло 23 мая на перекрестке улиц Киренского и Годенко. Красноярка переходила дорогу на "зеленый", на нее летела иномарка. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, водитель сначала притормозил, но потом решил скрыться. Девушка выжила, сейчас через социальные сети пытается найти очевидцев, благодарит неравнодушных прохожих, которые вызвали врачей. Если вы видели ДТП 23 мая вечером на перекрестке Киренского и Годенко, может быть, запомнили номер машины - сообщите об этом в госавтоинспекцию.











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