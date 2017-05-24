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24.05.17 11:40 В Красноярске закрыли 12 массажных салонов, в которых оказывали интим-услуги





Фото В Красноярске полиция и бойцы Росгвардии одновременно разоблачили 12 массажных салонов. По оперативным данным, вместо оздоровительных, там оказывали интимные услуги. Ворваться в укрепленные притоны удалось только при помощи кувалды и других инструментов. В отделы полиции доставили 26 предполагаемых проституток, в том числе, студенток, и 8 администраторов. Также взяты под стражу подозреваемые в сутенёрстве.



"Возбуждено 2 уголовных дела по статье 241 - организация занятий проституции. Привлекаются 7 человек, закрыты 12 салонов", - И. О. начальника пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.











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