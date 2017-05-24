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24.05.17 11:44 На Красной площади в Красноярске состоится митинг в поддержку павильонов и ларьков





Фото Красноярцы защищают павильоны и ларьки. Сегодня, 24 мая, в 14:00 на Красной площади состоится митинг в поддержку небольших торговых точек. "Вести" рассказывали, администрация города планирует убрать все ларьки, в том числе, с мороженым, газетами, продуктами, с улиц Ленина, Карла Маркса, проспекта Мира, Партизана Железняка и других основных магистралей. Павильоны должны исчезнуть и с остановок. Продавцы, а это несколько тысяч красноярцев, могут потерять работу. Митинг состоится на Красной площади в 14:00. Репортаж с места событий смотрите сегодня в 20:45 на телеканале "Россия".











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