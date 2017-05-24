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24.05.17 19:16 Под Лесосибирском огнем охвачены несколько улиц





Фото Огонь уничтожил десятки жилых домов в разных районах Красноярского края. В посёлке Стрелка, это под Лесосибирском, горят несколько улиц, из-за ветра пламя в считанные минуты переходит на нетронутые здания. Люди спасают документы, выносят мебель. Только что, по словам местных жителей, в Стрелке взорвалась бензоколонка. Дым распространился на несколько километров. В районе Лесосибирска из-за горящей травы и леса перекрыли движение по трассе "Красноярск - Енисейск". Пожалуй, самая сложная ситуация в Канске, там пламя бушует уже сутки - огонь уничтожил несколько лесопилок, перекинулся на частный сектор. В город приезжают пожарные из соседних населенных пунктов.



"Сгорело уже более 20 частных домов, огонь в нескольких местах в городе. Работают пожарные, люди помогают друг другу: мужчина при мне помог спасти ребенка", - рассказывает местный житель Андрей.



Горят дома и в Дзержинском районе. Срочная информация от МЧС - сообщают, что в Канске удалось локализовать один из очагов возгорания. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе - ветряная погода, без дождей, так что пожаров может стать больше.



"Вести. Красноярск" следят за развитием событий. Подробности в нашем вечернем выпуске в 20:45.











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