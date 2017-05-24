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24.05.17 19:16 Под Лесосибирском огнём охвачены несколько улиц





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Жители присылают снимки с пожара: телезритель Андрей загрузил фото посёлка Стрелка, это под Лесосибирском. Горят улицы, пока уничтожено 30 домов. В посёлок попасть можно только на пароме, помощь спешит из районного центра, но в Лесосибирске, как назло, именно сегодня начался плановый ремонт труб, отключили воду. Из-за пожара здесь взорвалась бензоколонка. По тревоге поднят личный состав полиции в Канском и Лесосибирском районах. В МЧС рассказывают, в Канске удалось локализовать пламя, общая площадь пожара - 2,5 тысячи километров.



"Региональный центр привёл в готовность авиацию МЧС России Сибирского регионального центра, но по погодным условиям - объявлено штормовое предупреждение авиацию применять не можем", - сообщил начальник управления пожарно-спасательных сил Сибирского регионального центра МЧС Владимир Марченко.



Жители уверяют, это бедствие могли предотвратить, огонь перекинулся на их кров с пала травы и лесных пожаров. Пламя, подступающее к домам, видели накануне, били тревогу, но случилось то, что случилось.



"Вчера в МЧС позвонили, потом в нашу пожарную часть, приехала одна машина, попыталась что-то сделать и уехала. Они ничего не потушили. Если бы вчера из Лесосибирска приехали машины, пожара бы не было. Дома бы спасли", - рассказал житель пос. Стрелка Валентин.



Каковы причины пожара и насколько грамотно сработали спасательные службы - этим вопросом уже занимается следственный комитет. Прогноз синоптиков - повышенная пожарная опасность: ближайшие дни в центральных, восточных и южных районах осадков не ожидается - сухо и сильный ветер, порывы до 27 метров в секунду. На месте огня работают съёмочные группы "Вестей", мы следим за развитием событий.





Огонь сильнее с каждым порывом ветра. В Канске сгорело три лесопилки и 36 частных домов. Более 200 человек потеряли всё в считанные секунды. Те, кому повезло больше, спешно выносят ценные вещи. Сгорела электроподстанция, перебои с электричеством и связью.Жители присылают снимки с пожара: телезритель Андрей загрузил фото посёлка Стрелка, это под Лесосибирском. Горят улицы, пока уничтожено 30 домов. В посёлок попасть можно только на пароме, помощь спешит из районного центра, но в Лесосибирске, как назло, именно сегодня начался плановый ремонт труб, отключили воду. Из-за пожара здесь взорвалась бензоколонка. По тревоге поднят личный состав полиции в Канском и Лесосибирском районах. В МЧС рассказывают, в Канске удалось локализовать пламя, общая площадь пожара - 2,5 тысячи километров."Региональный центр привёл в готовность авиацию МЧС России Сибирского регионального центра, но по погодным условиям - объявлено штормовое предупреждение авиацию применять не можем", - сообщил начальник управления пожарно-спасательных сил Сибирского регионального центра МЧС Владимир Марченко.Жители уверяют, это бедствие могли предотвратить, огонь перекинулся на их кров с пала травы и лесных пожаров. Пламя, подступающее к домам, видели накануне, били тревогу, но случилось то, что случилось."Вчера в МЧС позвонили, потом в нашу пожарную часть, приехала одна машина, попыталась что-то сделать и уехала. Они ничего не потушили. Если бы вчера из Лесосибирска приехали машины, пожара бы не было. Дома бы спасли", - рассказал житель пос. Стрелка Валентин.Каковы причины пожара и насколько грамотно сработали спасательные службы - этим вопросом уже занимается следственный комитет. Прогноз синоптиков - повышенная пожарная опасность: ближайшие дни в центральных, восточных и южных районах осадков не ожидается - сухо и сильный ветер, порывы до 27 метров в секунду. На месте огня работают съёмочные группы "Вестей", мы следим за развитием событий. Александра СЛАВЕЦКАЯ











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