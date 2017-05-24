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24.05.17 19:17 Жители Железногорска остались без средств связи





Фото Город без связи. Железногорск больше трёх дней закрыт не только внешне, но и технически. На выходных неизвестные бросили в колодец телефонной канализации ГТС две канистры с бензином и подожгли. В результате без телефонной связи, телевидения, интернета и радио осталась большая часть города.



Сгорели около 4 тысяч телефонных линий. От высокой температуры пришли в негодность кабели и оптоволокно. Злоумышленников разыскивает полиция. Специалисты оценивают ущерб и обещают восстановить связь в ближайшее время.























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