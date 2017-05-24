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24.05.17 19:27 Поставщик ядовитого виски проведет в колонии общего режима 4,5 года





Фото Поставщик ядовитого виски проведет в колонии общего режима 4,5 года. Стало известно, что суд отклонил ходатайство продавца о смягчении наказания. Напомним, 31-летний житель Московской области приобрел более 2 тысяч бутылок из которых 70 содержали метиловый спорт. По мнению суда, бизнесмен понимал, что виски не может быть оригинальным, тем не менее, пустил его в продажу. Алкоголь стал причиной смерти 8 человек, еще 25 сильно отравились. Продавец признал свою вину. Но поданную аппеляцию суд Красноярского края отклонил и признал приговор - 4,5 года колонии - законным.











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