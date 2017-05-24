НОВОСТИ | Общество













24.05.17 19:29 В местах лишения свободы прозвенели последние звонки





Фото Это взрослые мужчины разных возрастов, но здесь за школьными партами все они 12-классники. В исправительных учреждениях программу старшей школы изучают три года, вместо привычных двух.



Иностранный язык, физика и даже основы регионального развития. Ученики выпускных классов в исправительных учреждениях изучают 13 предметов. И как в любой школе, здесь применяется 5-бальная система оценки знаний.



Сейчас в колониях Красноярского края получают образование почти 2000 осужденных. Причем некоторые из них в местах отбывания наказания впервые в жизни открывают учебники и начинают обучение с азов - с алфавита, чтения и счета. Сергей Посаженников только в этом году получит аттестат о полном общем образовании. Школу он бросил в 14 лет.



"Как бы там ни было, возраст больше стал. Воспринимаешь серьезнее. Ну что там в 14 лет, не понимаешь ничего толком. Возраст, да и у кого какое детство", - считает осужденный Сергей Посаженников.



Уроки вместо привычных 40 минут длятся полтора часа. При школах в колониях работает полный штат учителей.



"Здесь комфортно работать тому учителю и педагогу, кто относится к ученикам не как к осужденным, а как к людям. Нужно доброе отношение, понимание, быть тонким психологом, чтобы работать в этом месте", - уверяет учитель при исправительной колонии №7 Мария Тарасова.



Для учеников выпускных школ торжественный день - последний звонок. В прошлом остались уроки, а впереди - выпускные экзамены. На торжественной линейке традиционные стихи о школе, шутки о шпаргалках и прощальные песни. И только напутственные слова звучат непривычно: больше никогда не возвращаться в места лишения свободы.



Анастасия ЦЫГАНКОВА











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