НОВОСТИ | Спорт













24.05.17 19:30 Футбольный "Енисей" готовится к решающему матчу





Фото К самому ответственному матчу сезона готовится футбольный "Енисей". Внутри чаши Центрального стадиона находится и наш корреспондент.



"Сейчас на поле готовятся 22 футболиста. Все в хорошем расположении духа. Андрей Тихонов, главный тренер, объясняет им тактические нюансы предстоящей игры. Напомню, "Енисей" уже завтра вечером встретится в командой Премьер-лиги тульским "Арсеналом". Футболисты из города пряников и самоваров заняли 14 место и должны теперь сыграть с бронзовым призёром ФНЛ из Красноярска. И в течение двух матчей они определят, кто из двух этих клубов займет место в Премьер-лиге, элитном дивизионе отечественного футбола. Организаторы обещают устроить большое шоу - например, на поле игроков выведут девушки-модели, а также еще ряд сюрпризов. Уже раскуплено более 8 тысяч билетов. Красноярск готовится к футбольной лихорадке", - рассказал корреспондент Роман Рыков.











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