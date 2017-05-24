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24.05.17 19:33 На красноярские улицы вернулись пальмы и туи





Фото В парках и скверах Красноярска снова появятся туи и пальмы. Экзотические деревья перевозят после зимы на улицы краевого центра. Первые 15 туй выставили в районе онкологического диспансера. Однако пальмы дожидаются более теплой погоды. Специалисты на время выставляют их из теплиц для того, чтобы растения начали адаптироваться к погодным условиям в городе и сибирским температурам. Всего в Красноярске появятся 141 пальма и 56 туй.











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