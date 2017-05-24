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24.05.17 19:34 В Красноярске открывался масштабный театральный фестиваль





Фото "Театральный синдром" в Красноярске. Сегодня в краевом центре открывается масштабный театральный фестиваль, организованный фондом Михаила Прохорова. Цель проекта - познакомить зрителей с самыми яркими постановками современной сцены. В программе спектакли Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета. Режиссёр Юрий Бутусов представит зрителям постановки по произведениям четырёх авторов: Шекспира, Гоголя, Чехова и Брехта. Острота постановочных решений позволит зрителям увидеть классические истории в новом свете.



"Для того чтобы смотреть спектакли совершенно не обязательно знать пьесы и читать их, это никак не связано, потому что театр - это авторское искусство. Мы пытаемся создать какой-то авторский свой мир и, отталкиваясь от драматургического материала, сочиняем свой мир, параллельный реальности и связывающий нас с ней, мы выстраиваем с ней отношения", - говорит главный режиссёр Санкт-Петербургского театра им. Ленсовета Юрий Бутусов.











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