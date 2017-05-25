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25.05.17 09:33 Директора пансионата для престарелых обвиняют в смерти 18 пенсионеров



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Пансионат смерти. Директор учреждения по уходу за пожилыми людьми обвиняется в гибели 18-ти человек. Все они были постояльцами пансионата "Калина красная". Следователи проверили деятельность предпринимателя в Емельяновском районе и выявили серьёзные нарушения санитарных норм. Кроме этого, по версии следствия, пожилым людям не вызывали медицинскую скорую помощь.

"После помещения в пансионат редко кто из постояльцев, возраст которых на тот момент был от 78 до 93 лет, проживал в нём месяц. В среднем около двух недель. Потерпевшим при ухудшении состояния здоровья не вызывалась скорая помощь и они через некоторое время умирали", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Шаманская.

Директору пансионата грозит до 10 лет лишения свободы. При этом сам он вину не признаёт. По информации следствия, опасный пансионат до сих пор продолжает свою деятельность, но уже под другим названием.
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