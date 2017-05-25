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25.05.17 09:44 Землю в охранной зоне Столбов продали по фальшивым документам





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"Пытался согласовать с нами хозяйственную деятельность. Мы с ним судились по этому вопросу. После чего по нашему представлению была инициирована проверка о том, на каких основаниях был получен этот участок", - пояснил заместитель директора заповедника "Столбы" по охране территории Иван Кириллов.



Права были заявлены на 12 гектаров земли южнее Красноярска. Администрация заповедника обратилась в прокуратуру. Там и выяснили: участок действительно был продан, но по сфабрикованным документам. Землю поставили на кадастровый учёт согласно постановлению администрации Берёзовского района ещё в 99-м году.



"Те документы, которые были представлены: договор купли-продажи и так далее, являются фальшивыми, это было установлено в ходе нашей проверки. В настоящее время данное уголовное дело находится в производстве у следователей", - сообщил прокурор Берёзовского района Бекхан Аслаханов.



Участок возвращают в муниципальную собственность уже через суд. Но кто решил заработать на продаже заповедной земли? И сколько ещё таких фальшивых сделок было заключено? Территорию "Столбов" уже давно взяли в кольцо дачно-коттеджной застройки. И участки по соседству с природой часто продают по внушительным ценам.



Сейчас администрация заповедника планирует устроить масштабную инвентаризацию, чтобы в будущем избежать подобных правонарушений. Но если изначально проблема выявилась на 12 гектарах, то теперь проверить придётся в тысячу раз больше: площадь охранной зоны составляет около 13 тысяч гектаров.





Этот трактор вторгся на заповедную территорию. Многотонная техника работала в охранной зоне "Столбов", собирала сено. Хотя земля здесь и всё, что растёт на ней, оберегается законом. Охранная зона служит подушкой безопасности между заповедником и цивилизацией. Несмотря на это, некий собственник заявил права на участок."Пытался согласовать с нами хозяйственную деятельность. Мы с ним судились по этому вопросу. После чего по нашему представлению была инициирована проверка о том, на каких основаниях был получен этот участок", - пояснил заместитель директора заповедника "Столбы" по охране территории Иван Кириллов.Права были заявлены на 12 гектаров земли южнее Красноярска. Администрация заповедника обратилась в прокуратуру. Там и выяснили: участок действительно был продан, но по сфабрикованным документам. Землю поставили на кадастровый учёт согласно постановлению администрации Берёзовского района ещё в 99-м году."Те документы, которые были представлены: договор купли-продажи и так далее, являются фальшивыми, это было установлено в ходе нашей проверки. В настоящее время данное уголовное дело находится в производстве у следователей", - сообщил прокурор Берёзовского района Бекхан Аслаханов.Участок возвращают в муниципальную собственность уже через суд. Но кто решил заработать на продаже заповедной земли? И сколько ещё таких фальшивых сделок было заключено? Территорию "Столбов" уже давно взяли в кольцо дачно-коттеджной застройки. И участки по соседству с природой часто продают по внушительным ценам.Сейчас администрация заповедника планирует устроить масштабную инвентаризацию, чтобы в будущем избежать подобных правонарушений. Но если изначально проблема выявилась на 12 гектарах, то теперь проверить придётся в тысячу раз больше: площадь охранной зоны составляет около 13 тысяч гектаров. Владимир БОГОМОЛОВ











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