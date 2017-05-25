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25.05.17 09:59 Красноярский завод синтетического каучука повышает экологичность производства



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Это единственное в России предприятие, которое занимается изготовлением особого вида синтетических каучуков. Практически полностью, на 98%, удаётся закрыть потребность страны в этих материалах. При этом удаётся не навредить экологии. Почти всеми процессами на производстве руководит автоматика. Поэтому сбои здесь практически исключены. Пробы воздуха из цехов сотрудники завода регулярно проверяют в лаборатории на содержание вредных веществ. Но цифры говорят сами за себя - за последние пять лет, несмотря на увеличение производства, выбросы, наоборот, сократились почти вдвое. И останавливаться на этом не собираются.

"Внедрены мероприятия, как мы уже видели, установка локальных очистных сооружений, модернизация схемы улавливания бутадиена. Наша компания уделяет очень большое внимание экологии, развитие идёт постоянно. В том числе на 17 год инициировано восемь инвестпроектов", - отметил главный инженер АО "КЗСК" Андрей Невров.

Синтетический каучук из Красноярска пользуется спросом и за рубежом. Около 70% выпускаемой продукции уходит на экспорт. При этом предприятие постепенно переходит на зелёные рельсы. Осваивают чистые технологии. Напомним, в этом году на Красноярском экономическом форуме власти региона и представители крупного бизнеса подписали экологическую хартию края, нацеленную на улучшение экологической ситуации. И каучуковый завод одним из первых подписал документ.

"Мы за то, чтобы создавались новые производства, мы за новые рабочие места, за налоги, но при одном условии - эта технология должна быть самой лучшей, самой современной, с минимальным воздействием на окружающую среду", - подчеркнул министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов.

Убедиться в безопасности производства можно своими глазами. Сегодня каучуковый завод демонстрирует свою открытость, для школьников и студентов организуют экскурсии и дни открытых дверей.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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