НОВОСТИ | Общество













25.05.17 10:15 Для учеников физико-математической школы СФУ прозвенел последний звонок





Фото



Ученики физико-математической школы имеют особые образовательные результаты: они участвуют в различных научно-исследовательских конкурсах, разрабатывают собственные проекты. 50% выпускников успешно поступают в СФУ именно на физико-математическое направление.



"Помимо предметных знаний они получают специальные навыки и умения: планировать свою работу, потому что нагрузка у них высокая, себя организовывать, находить источники информации, усваивать эту информацию", - отметил заместитель проректора по учебной работе СФУ Андрей Лученков.



В будущем профильную школу планируют открыть на базе СФУ.







Под звуки любимых рок-групп выпускники прощаются со школой и входят во взрослую жизнь. Два года они углублённо изучали физику и математику не только в теории, но и на практике - в лабораториях СФУ. Попасть в профильную школу могут выпускники 9-х классов со всего региона, успешно сдавшие вступительные экзамены.Ученики физико-математической школы имеют особые образовательные результаты: они участвуют в различных научно-исследовательских конкурсах, разрабатывают собственные проекты. 50% выпускников успешно поступают в СФУ именно на физико-математическое направление."Помимо предметных знаний они получают специальные навыки и умения: планировать свою работу, потому что нагрузка у них высокая, себя организовывать, находить источники информации, усваивать эту информацию", - отметил заместитель проректора по учебной работе СФУ Андрей Лученков.В будущем профильную школу планируют открыть на базе СФУ. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













