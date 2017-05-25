Под звуки любимых рок-групп выпускники прощаются со школой и входят во взрослую жизнь. Два года они углублённо изучали физику и математику не только в теории, но и на практике - в лабораториях СФУ. Попасть в профильную школу могут выпускники 9-х классов со всего региона, успешно сдавшие вступительные экзамены.
Ученики физико-математической школы имеют особые образовательные результаты: они участвуют в различных научно-исследовательских конкурсах, разрабатывают собственные проекты. 50% выпускников успешно поступают в СФУ именно на физико-математическое направление.
"Помимо предметных знаний они получают специальные навыки и умения: планировать свою работу, потому что нагрузка у них высокая, себя организовывать, находить источники информации, усваивать эту информацию", - отметил заместитель проректора по учебной работе СФУ Андрей Лученков.
В будущем профильную школу планируют открыть на базе СФУ.