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25.05.17 11:41 В посёлке Стрелка остались без крова 270 человек





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Как говорят местные жители, здесь за два дня начал гореть лес, но к деревне ему мешало подойти болото, но поднялся ветер - 25 м/с, который уничтожил полдеревни. Местным жителям предложили разместиться в больнице или ДК, сейчас кто-то ходит по своим пепелищам. Сколько на месте работало пожарных машин, неизвестно, чтобы сюда добраться, нужно преодолеть паромную переправу, которая ходит каждые полчаса. В этом сложность.



Картина действительно жуткая, больше напоминает апокалипсис: с одной стороны горит промзона - несколько лесопилок, завод шпал, сейчас они, видимо, догорают.





Картина в Стрелке на самом деле очень жуткая, под ногами буквально горит земля. За два часа огонь уничтожил две улицы - переулок Проточный и улицу Таёжная, всего 33 дома, но, по некоторым данным, их около 40. Подсчитать очень трудно, можно только по кирпичным печкам и сгоревшим автомобилям. Больше не осталось ничего.Как говорят местные жители, здесь за два дня начал гореть лес, но к деревне ему мешало подойти болото, но поднялся ветер - 25 м/с, который уничтожил полдеревни. Местным жителям предложили разместиться в больнице или ДК, сейчас кто-то ходит по своим пепелищам. Сколько на месте работало пожарных машин, неизвестно, чтобы сюда добраться, нужно преодолеть паромную переправу, которая ходит каждые полчаса. В этом сложность.Картина действительно жуткая, больше напоминает апокалипсис: с одной стороны горит промзона - несколько лесопилок, завод шпал, сейчас они, видимо, догорают. Вадим КУЛИКОВ













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