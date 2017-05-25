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25.05.17 11:47 Для 4,5 тысяч красноярских выпускников прозвенит последний звонок





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В управлении образования напомнили, что все мероприятия должны закончиться до 11-ти вечера. Следит за порядком в этот день 350 полицейских, а техническое состояние транспорта, на котором будут передвигаться дети, тщательно проверено.







Для 4,5 тысяч выпускников сегодня звучит последний звонок. В этом году половина старшеклассников предпочли ограничиться торжественными мероприятиями в стенах школы, но не обошлось и без необычных вариантов отпраздновать этот день. К примеру, в одной из школ выпускники высадят аллею, а сразу в двух других будут готовиться к ЕГЭ.В управлении образования напомнили, что все мероприятия должны закончиться до 11-ти вечера. Следит за порядком в этот день 350 полицейских, а техническое состояние транспорта, на котором будут передвигаться дети, тщательно проверено.







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