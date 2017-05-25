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25.05.17 11:39 В правительстве края прошло экстренное заседание по ситуации с пожарами





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В Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации. Накануне прошло экстренное совещание штаба МЧС. Причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём. Из-за штормового ветра пламя стало бесконтрольным и спасатели больше восьми часов останавливали распространение стихии. С пострадавшими работают психологи МЧС, открыты пункты временного размещения. Сегодня рано утром экстренное совещание провёл губернатор региона.



"Даётся поручение о выплате 10 тысяч каждому пострадавшему и по 50 тысяч на семью в соответствии с нормативными документами Красноярского края. Правительство до 15 июня должно принять все необходимые решения на основе внесённых документов по оказанию помощи и обеспечению людей жильём к 15 сентября", - сообщил председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.







Два человека погибли и ещё полтысячи остались без жилья. В Красноярском крае сильные пожары уничтожили 130 жилых домов. Огонь охватил Канск, посёлки Стрелка под Лесосибирском, Малая Кеть в Бирюлюсском районе и Тиличеть в Нижнеингашском районе. Пострадали и несколько промышленных предприятий.В Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации. Накануне прошло экстренное совещание штаба МЧС. Причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём. Из-за штормового ветра пламя стало бесконтрольным и спасатели больше восьми часов останавливали распространение стихии. С пострадавшими работают психологи МЧС, открыты пункты временного размещения. Сегодня рано утром экстренное совещание провёл губернатор региона."Даётся поручение о выплате 10 тысяч каждому пострадавшему и по 50 тысяч на семью в соответствии с нормативными документами Красноярского края. Правительство до 15 июня должно принять все необходимые решения на основе внесённых документов по оказанию помощи и обеспечению людей жильём к 15 сентября", - сообщил председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.







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