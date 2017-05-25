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25.05.17 11:43 В Канске от огня пострадали несколько улиц, есть погибшие





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В МЧС отвечают: все жалобы принимают, по каждому обращению проведут проверку. Технику и пожарных подтягивали из соседних районов и городов; естественно, на это ушло время. По официальным данным, накануне в крае огонь тушили два вертолёта, 66 единиц техники и почти 500 пожарных.



"Хватало или не хватало - это предмет последующей оценки. Что касается нашей работы, видимо, мало мы уделяли внимания предварительной работе с населением", - отметил начальник Управления гражданской защиты ГУ МЧС по краю Василий Кретинин.



Предварительная версия спасателей: причина возгорания - неосторожное обращение с огнём. Местные жители рассказывают, что в Канске потенциальная причина угроза существовала всегда: там работают лесопилки, которые незаконно жгут свои отходы, и с этим местные власти борются неэффективно. А вокруг Стрелки, по словам сельчан, двое суток горел лес, с пожаром не справились и пламя порывами ветра ожидаемо перекинулось на жилой массив. После того, что случилось, краю предстоит сделать выводы - как остановить весенние пожары, которые неизменно бушуют практически каждый год. А пока нужно устранить последствия.



"Мы постараемся в начале следующей недели утвердить все планы по обеспечению пострадавших от пожаров постоянным жильём, думаю, мы это сделаем в августе, до начала учебного года", - сказал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.



Также каждая семья погорельцев получит по 50 тысяч рублей компенсации и ещё по 10 тысяч на каждого члена семьи. Официально пожар ликвидирован, но пепелище тлеет, полусгоревшие здания то и дело вспыхивают вновь. Борьба с огнём продолжаемся.





Дом, амбар, гараж, машина - жители перечисляют сгоревшее нажитое. Губернатору рассказывают: Канск будто бы вовсе не был готов к пожару. Когда несколько улиц полыхало, по мнению очевидцев, не хватало ни спасателей, ни оборудования.В МЧС отвечают: все жалобы принимают, по каждому обращению проведут проверку. Технику и пожарных подтягивали из соседних районов и городов; естественно, на это ушло время. По официальным данным, накануне в крае огонь тушили два вертолёта, 66 единиц техники и почти 500 пожарных."Хватало или не хватало - это предмет последующей оценки. Что касается нашей работы, видимо, мало мы уделяли внимания предварительной работе с населением", - отметил начальник Управления гражданской защиты ГУ МЧС по краю Василий Кретинин.Предварительная версия спасателей: причина возгорания - неосторожное обращение с огнём. Местные жители рассказывают, что в Канске потенциальная причина угроза существовала всегда: там работают лесопилки, которые незаконно жгут свои отходы, и с этим местные власти борются неэффективно. А вокруг Стрелки, по словам сельчан, двое суток горел лес, с пожаром не справились и пламя порывами ветра ожидаемо перекинулось на жилой массив. После того, что случилось, краю предстоит сделать выводы - как остановить весенние пожары, которые неизменно бушуют практически каждый год. А пока нужно устранить последствия."Мы постараемся в начале следующей недели утвердить все планы по обеспечению пострадавших от пожаров постоянным жильём, думаю, мы это сделаем в августе, до начала учебного года", - сказал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.Также каждая семья погорельцев получит по 50 тысяч рублей компенсации и ещё по 10 тысяч на каждого члена семьи. Официально пожар ликвидирован, но пепелище тлеет, полусгоревшие здания то и дело вспыхивают вновь. Борьба с огнём продолжаемся. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















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