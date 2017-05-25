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В поисках чистого неба

25.05.17 19:41 "В поисках чистого неба": переработка вторсырья (серия 10)



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Это контейнер для сбора использованных батареек, в их составе содержатся ртуть, магний, свинец, олово, никель, цинк, при разложении батарейка может действовать на землю как яд, поэтому важно не выбрасывать её в мусорное ведро. Таких контейнеров в Красноярске 34. Они находятся в отделениях "Жилфонда", на проходных ТЭЦ, в крупных торговых центрах и даже в краеведческом музее.

"Мы уже переработали порядка 5000 кг. Мы регулярно их изымаем, собираем на своём складе в специальных контейнерах, затем по железной дороге транспортируем в Челябинск и там оплачиваем их переработку на единственном в России заводе "Мегаполис Ресурс", - рассказал руководитель общественной организации "Зелёная дружина" Артём Речицкий.

Более 70 процентов бытовых отходов - пластик. Это не только бутылки, но и контейнеры для еды, пакеты. Если пластик не утилизировать правильно, допустим, не складывать в специальные контейнеры, которые есть в некоторых дворах, через пару десятилетий мы будем буквально ходить по нему.

"Никто не знает, сколько он разлагается, потому что он был изобретён лет 60-70 назад и с тех пор ничто не разложилось. Сначала на дивногорский завод вышли, туда сдавали. Потом в посёлке в фирму "ЭкоПлюс" в посёлке Памяти 13 борцов, сейчас в красноярский сортировочный комплекс "Экоресурс" сдаём", - пояснил руководитель проекта "Я сдаю в переработку" Сергей Кириллов.

А это цех по переработке макулатуры в Красноярске. Одна тонна бумаги позволяет сэкономить до 4-х кубических метров древесины, это примерно 15 деревьев. "Мы перерабатываем газеты, книги без обложек и делаем из них утеплитель для строительства", - рассказал начальник производства компании по переработке макулатуры Вячеслав Николаенко.

Вторичная переработка - это как минимум наша с вами экологическая безопасность. Правда, лишь несколько процентов населения сортируют бытовые отходы правильно. А всё очень просто. Достаточно разный мусор складывать по разным пакетам, а потом выбрасывать его в разные контейнеры или сдавать, между прочим, за деньги, как в случае с бумагой.


Елена АЛИШЕВЕЦ








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