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25.05.17 20:54 Коммунальщики готовятся к капремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства



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Водозабор на острове Татышев обеспечивает холодной водой самый большой район Красноярска - Советский. И чтобы зимой не случилось перебоев с подачей воды, "Краском" традиционно готовит оборудование летом. 26 мая в 23:00 водозабор остановят ровно на одни сутки. Жителям рекомендуют сделать необходимые запасы воды, а тем, кто собирается за город, нужно не забыть перекрыть краны.

"Есть график подвоза воды, он согласован с администрацией района и города. Это места социального значения - больницы, детские учреждения, где необходим подвоз воды. График определён", - сообщил главный инженер ООО "Краском" Геннадий Кадушкин.

За субботу смонтируют 27 новых задвижек различного диаметра, проведут масштабную ревизию электрооборудования. Ремонтные бригады и 260 единиц спецтехники уже пребывают в боевой готовности. К слову, в этом году "Краском" в шесть раз увеличил финансирование работ по капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

"По прошлому году вся ремонтная кампания на сетях водоснабжения, водоотведения, электроэнергии и тепловых сетей составляла 64 миллиона рублей. В 2017 году это больше 350 миллионов рублей. Те средства, которые будут сэкономлены при проведении торгов по отбору подрядных организаций и поставщиков материалов, также будут направлены на ремонтную кампанию", - пояснил генеральный директор ООО "Краском" Олег Гончеров.

Всего этим летом компания "Краском" проложит более пяти километров новых трубопроводов, восстановят благоустройство в 1400 дворах.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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