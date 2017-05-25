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25.05.17 17:27 В Красноярске продолжается суд над группой риэлторов





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"Человека ввели в заблуждение. Сказали ему, что сделка проводится одна - дарение, с целью выписать с жилплощади этой женщины предыдущих жильцов. Вы же понимаете, что для этого не нужно оформлять дарение", - рассказала потерпевшая Надежда Левина.







В Советском районном суде продолжается процесс над группой риэлторов. Работникам сферы недвижимости вменяют грабёж, мошенничество и принуждение к сделке. Подозреваемые скупали доли в квартирах, а затем пытались овладеть жилплощадью полностью, либо по цене сильно ниже рыночной, либо бесплатно. Сегодня за закрытыми дверьми заслушивали свидетелей по эпизоду о мошенничестве."Человека ввели в заблуждение. Сказали ему, что сделка проводится одна - дарение, с целью выписать с жилплощади этой женщины предыдущих жильцов. Вы же понимаете, что для этого не нужно оформлять дарение", - рассказала потерпевшая Надежда Левина.











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