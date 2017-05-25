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25.05.17 17:30 Главный режиссёр театра имени Ленсовета встретился с красноярскими студентами





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Общались почти два часа. Студенты спрашивали, как попасть на работу в Ленсовет. Интересовались внутренней кухней, например, как долго длится репетиция? На что главный режиссёр ответил, что репетиции начинаются и не заканчиваются до начала постановки.



"Это даёт возможность сделать спектакль в более короткие сроки. Скажем, если она начинается в десять, а кончается в шесть, перед спектаклем, потому что актёры уходят на спектакль. Это большой очень период. Репетиция - это самое главное, что есть в нашей жизни, не спектакль", - пояснил главный режиссёр Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Юрий Бутусов.







Отдавать себя репетициям и жить театром. Такой совет дал главный режиссёр Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета студентам красноярского института искусств. Юрий Бутусов с труппой молодых актёров провёл встречу в рамках фестиваля "Театральный синдром".Общались почти два часа. Студенты спрашивали, как попасть на работу в Ленсовет. Интересовались внутренней кухней, например, как долго длится репетиция? На что главный режиссёр ответил, что репетиции начинаются и не заканчиваются до начала постановки."Это даёт возможность сделать спектакль в более короткие сроки. Скажем, если она начинается в десять, а кончается в шесть, перед спектаклем, потому что актёры уходят на спектакль. Это большой очень период. Репетиция - это самое главное, что есть в нашей жизни, не спектакль", - пояснил главный режиссёр Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Юрий Бутусов.











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