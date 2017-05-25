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25.05.17 17:20 Ликвидацию последствий пожаров в Красноярском крае взял под личный контроль министр МЧС России





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Сегодня они в районах, которые пострадали больше всего, проверяют, в каких условиях сейчас находятся погорельцы. Погибли три человека, ещё двое госпитализированы, в общей сложности 50 человек обратилось за медицинской помощью с жалобами на тошноту, головную боль и ожоги. Сейчас, по данным МЧС, не потушен только один пожар - в Лесосибирске горит лесопилка, остальные возгорания ликвидированы.







Главная тема дня - пожары и их последствия в Красноярском крае. Сгорело 136 жилых домов, 533 человека потеряли жильё. Возгорания таких масштабов не помнит никто. Министр МЧС России Владимир Пучков заявил, что сам будет контролировать ликвидацию последствий трагедии. Он уже прибыл в Красноярск вместе со своим заместителемСегодня они в районах, которые пострадали больше всего, проверяют, в каких условиях сейчас находятся погорельцы. Погибли три человека, ещё двое госпитализированы, в общей сложности 50 человек обратилось за медицинской помощью с жалобами на тошноту, головную боль и ожоги. Сейчас, по данным МЧС, не потушен только один пожар - в Лесосибирске горит лесопилка, остальные возгорания ликвидированы.











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