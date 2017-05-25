НОВОСТИ | Происшествия













25.05.17 17:25 В Минусинске убит главный редактор газеты "Тон-М"





Фото Видео





Убитый имел неоднозначную репутацию. В 2012 году Дмитрий Попков, будучи депутатом минусинского городского совета, стал фигурантом уголовного дела. Во время празднования Дня города мужчина ударил подростка, страдающего хронической болезнью. Суд приговорил Попкова к 300 часам обязательных работ. Из-за этого скандала его также лишили депутатских полномочий.



"Следствие рассматривает различные версии убийства мужчины, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых, допрашиваются знакомые погибшего, расследование уголовного дела продолжается", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.







Трагедия в Минусинске. Стало известно об убийстве главного редактора местной газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова. Тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было найдено во дворе дома, в бане.Убитый имел неоднозначную репутацию. В 2012 году Дмитрий Попков, будучи депутатом минусинского городского совета, стал фигурантом уголовного дела. Во время празднования Дня города мужчина ударил подростка, страдающего хронической болезнью. Суд приговорил Попкова к 300 часам обязательных работ. Из-за этого скандала его также лишили депутатских полномочий."Следствие рассматривает различные версии убийства мужчины, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых, допрашиваются знакомые погибшего, расследование уголовного дела продолжается", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













