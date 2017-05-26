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Крупные пожары в Красноярском крае

26.05.17 08:51 Погорельцы уверены: пожары можно было предотвратить



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Отличительная черта этого пожара - жители не только горюют об уничтоженных домах, но и возмущены тем, что пожары не предотвратили. Так, в Стрелке уверяют: вокруг посёлка два дня горел лес, звонили пожарным, но огонь не потушили и он перекинулся на дома. А в Канске потенциальная угроза возгорания существовала давно - хозяева лесопилок незаконно сжигают отходы производства. Опилки тлеют и периодически Канск утопает в дыму. Никто не мог положить этому конец, и вот сильный ветер привёл к трагедии. Кроме того, в районах погорельцы уверяют, пожарной техники и спасателей не хватало.

По официальным данным МЧС, огонь в крае в общей сложности тушили два вертолёта, 66 единиц техники, пять пожарных поездов и почти 500 пожарных. По словам спасателей, давать оценку их работе рано.

"Со временем такой анализ будет проведён и мы сможем сказать, были ли где-то случаи задержки, не являющиеся следствием объективных обстоятельств, но на данный момент оснований предполагать, что они были, нет", - отметил начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС по краю Василий Кретинин.








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