Отличительная черта этого пожара - жители не только горюют об уничтоженных домах, но и возмущены тем, что пожары не предотвратили. Так, в Стрелке уверяют: вокруг посёлка два дня горел лес, звонили пожарным, но огонь не потушили и он перекинулся на дома. А в Канске потенциальная угроза возгорания существовала давно - хозяева лесопилок незаконно сжигают отходы производства. Опилки тлеют и периодически Канск утопает в дыму. Никто не мог положить этому конец, и вот сильный ветер привёл к трагедии. Кроме того, в районах погорельцы уверяют, пожарной техники и спасателей не хватало.
По официальным данным МЧС, огонь в крае в общей сложности тушили два вертолёта, 66 единиц техники, пять пожарных поездов и почти 500 пожарных. По словам спасателей, давать оценку их работе рано.
"Со временем такой анализ будет проведён и мы сможем сказать, были ли где-то случаи задержки, не являющиеся следствием объективных обстоятельств, но на данный момент оснований предполагать, что они были, нет", - отметил начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС по краю Василий Кретинин.