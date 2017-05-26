По поручению президента России Владимира Путина утром 25 мая глава МЧС России Владимир Пучков был в Красноярск и срочно вылетел в районы, которые больше всего пострадали от пожара. Федеральный министр будет контролировать ликвидацию последствий огненного шторма.
Паспорта, которые превратились в пепел, обещают восстановить за несколько дней. Самый главный вопрос - как восстановить жильё? Владимир Пучков подчеркнул, что каждая семья будет сама принимать решение, оставаться в этом населённом пункте или переехать, дома обещают восстановить до 30 сентября.
Большинство погорельцев остановились у родственников, бесплатно им предоставляется временные пункты жилья - в гостиницах, местных ДК, и горячее питание до пяти раз в день.