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Крупные пожары в Красноярском крае

26.05.17 09:03 МЧС: такого масштабного пожара в Красноярском крае не было



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По поручению президента России Владимира Путина утром 25 мая глава МЧС России Владимир Пучков был в Красноярск и срочно вылетел в районы, которые больше всего пострадали от пожара. Федеральный министр будет контролировать ликвидацию последствий огненного шторма.

Паспорта, которые превратились в пепел, обещают восстановить за несколько дней. Самый главный вопрос - как восстановить жильё? Владимир Пучков подчеркнул, что каждая семья будет сама принимать решение, оставаться в этом населённом пункте или переехать, дома обещают восстановить до 30 сентября.

Большинство погорельцев остановились у родственников, бесплатно им предоставляется временные пункты жилья - в гостиницах, местных ДК, и горячее питание до пяти раз в день.

Александра СЛАВЕЦКАЯ








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