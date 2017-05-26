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Крупные пожары в Красноярском крае

26.05.17 09:17 В Красноярске открылись пункты приёма помощи погорельцам



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В Красноярске открылись несколько пунктов, где принимают помощь для пострадавших в пожарах. Желающие могут обратиться в центры социального обслуживания населения по следующим адресам:

Волжская, 30
Щербакова, 53; Вавилова, 35
Сады, 8; Тотмина, 11; Словцова, 9
Яковлева, 1а
Шевцовой, 53; Мира, 33
Воронова, 14/5; 60 лет СССР, 21


Принимается постельное бельё, бытовая химия, крупы, консервы и многое другое. "Вещи первой необходимости, верхняя одежда. Хотелось бы, чтобы приносили чистые вещи, не порванные, которые можно было бы ещё носить. Люди приезжают, звонят. Спрашивают, какая нужна помощь", - рассказала зам. директора центра социального обслуживания Ольга Андреева.







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