В Красноярске открылись несколько пунктов, где принимают помощь для пострадавших в пожарах. Желающие могут обратиться в центры социального обслуживания населения по следующим адресам:
Волжская, 30
Щербакова, 53; Вавилова, 35
Сады, 8; Тотмина, 11; Словцова, 9
Яковлева, 1а
Шевцовой, 53; Мира, 33
Воронова, 14/5; 60 лет СССР, 21
Принимается постельное бельё, бытовая химия, крупы, консервы и многое другое. "Вещи первой необходимости, верхняя одежда. Хотелось бы, чтобы приносили чистые вещи, не порванные, которые можно было бы ещё носить. Люди приезжают, звонят. Спрашивают, какая нужна помощь", - рассказала зам. директора центра социального обслуживания Ольга Андреева.