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26.05.17 11:45 В Красноярске изъята партия мяса и рыбы с поддельными документами





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"Административное производство возбуждено по фактам выявленных нарушений. На сегодняшний день проводятся мероприятия по поиску виновных лиц. Здесь есть два факта нарушений: отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов и нарушение условий транспортировки", - сообщил представитель управления Россельхознадзора по краю Рамиль Байгудин.







В Красноярске задержана партия мяса и рыбы под прикрытием. 220 тонн продукции, обнаруженных на железнодорожной станции, были оформлены как солод в зерне. Документальная подмена мяса и рыбы на солод служила прикрытием от проверок ветеринарного контроля - к солоду предъявляются гораздо более мягкие требования по транспортировке и хранению. Но обман вскрылся. Товар изъят. Он мог испортиться в ходе перевозки и даже угрожать жизни потенциальных потребителей."Административное производство возбуждено по фактам выявленных нарушений. На сегодняшний день проводятся мероприятия по поиску виновных лиц. Здесь есть два факта нарушений: отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов и нарушение условий транспортировки", - сообщил представитель управления Россельхознадзора по краю Рамиль Байгудин.







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