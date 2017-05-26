В студию ГТРК "Красноярск" Виктор Толоконский приехал утром. Это его первая встреча с журналистами после возвращения из пострадавших от огня районов, куда он вылетел, прервав командировку в Москве.
"Очень переживаю, сочувствую людям. Я разговаривал на улицах, возле сгоревших домов, где торчат одни трубы, и понимаю, как людям сейчас непросто", - сказал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
В Нижнеингашском и Бирилюсском районах, в Канске, в Лесосибирске, в посёлке Стрелка на этой неделе вспыхнул пожар. Сгорело более 130 жилых домов, 533 человека остались без крова. Трое - двое в Канске, один в Нижнеингашском районе - погибли. До 2 июня с каждой семьёй пройдёт индивидуальная работа. Людям предложат строительство нового дома или уже готовое жильё.
"Может быть, 2-3 недели и мы начнём приобретать жильё и людей постоянно размещать, не дожидаясь осени. В Канске уже до понедельника мы примем решение и там будет построен новый 60-квартирный дом", - сообщил глава региона.
Причины пожаров сейчас выясняет специальная комиссии. Но первые выводы уже сделаны. "Главный вывод - изменить подходы к организации лесоперерабатывающих предприятий. Здесь будут жёсткие санкции. Будет расследование всех цепочек, как были допущены нарушения этих режимов", - пояснил губернатор.
По оперативной информации, в Лесосибирске на Абалаковской перевалке горели опилки. Лишь по счастливой случайности там огонь не затронул жилые дома. В Канске вокруг города в течение нескольких месяцев тлели отходы лесопилок. С этим безусловно надо бороться. Но кроме этого, подчеркнул губернатор, каждому жителю региона необходимо быть предельно внимательным - как минимум не разжигать костры в жаркие и ветреные дни.