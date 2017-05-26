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|26.05.17 11:41 Сбор средств для погорельцев: реквизиты счёта
В Красноярском крае открыт счёт для сбора денег для погорельцев. По сообщению правительства региона, специальный счёт открыт министерством финансов края.
УФК по Красноярскому краю (Министерство финансов Красноярского края, л/с 05192003890), р/с 40302810100002000059;
банк получателя: Отделение Красноярск, БИК 040407001, ИНН 2460071533, КПП 246001001, ОКТМО 04701000.
В назначении платежа указать: "Для оказания помощи гражданам, пострадавшим от пожаров на территории Красноярского края".
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