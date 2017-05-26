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26.05.17 11:58 Футболисты "Енисея" разгромили тульский "Арсенал"





Во втором тайме подопечные Андрея Тихонова действительно уступили инициативу. "Арсенал" отыгрался на 70-й минуте, сказался опыт игр на высоком уровне. Чувствовалось напряжение - всё же команда Премьер-лиги. Но мы доминировали, играли в свою игру", - сказал вратарь ФК "Енисей" Михаил Опарин.



На последних минута красноярцы проявили сибирский характер и вырвали победу. Решающий гол забил Артур Малоян. Окончательный счёт 2:1 в пользу "Енисея". "Сезон ещё продолжается. У нас ответственная игра в Туле. А что качается бронзы, огромная заслуга наша. И спасибо нашему гендиректору", - сказал нападающий ФК "Енисей" Артур Малоян.



Также футболистам вручили бронзовые медали - в первенстве ФНЛ "Енисей" занял третье место. Но сами игроки говорят, что расслабляться рано. В воскресенье, 28 мая продолжится дуэль с "Арсеналом". После игры в Туле решится, кто из этих двух команд будет играть в высшем футбольном эшелоне России.





Уже на 11-й минуте судья Безбородов зафиксировал автогол тульской команды. Мяч в сетку залетел благодаря острым действиям нападающего "Енисея" Сергея Самодина. Помогали нашим футболистам и родные стены Центрального стадиона. На трибунах собралось 14 тысяч болельщиков. Это серьёзная цифра для Красноярска. Они гонят нашу команду вперёд и оказывают давление на соперников.Во втором тайме подопечные Андрея Тихонова действительно уступили инициативу. "Арсенал" отыгрался на 70-й минуте, сказался опыт игр на высоком уровне. Чувствовалось напряжение - всё же команда Премьер-лиги. Но мы доминировали, играли в свою игру", - сказал вратарь ФК "Енисей" Михаил Опарин.На последних минута красноярцы проявили сибирский характер и вырвали победу. Решающий гол забил Артур Малоян. Окончательный счёт 2:1 в пользу "Енисея". "Сезон ещё продолжается. У нас ответственная игра в Туле. А что качается бронзы, огромная заслуга наша. И спасибо нашему гендиректору", - сказал нападающий ФК "Енисей" Артур Малоян.Также футболистам вручили бронзовые медали - в первенстве ФНЛ "Енисей" занял третье место. Но сами игроки говорят, что расслабляться рано. В воскресенье, 28 мая продолжится дуэль с "Арсеналом". После игры в Туле решится, кто из этих двух команд будет играть в высшем футбольном эшелоне России. Роман РЫКОВ













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