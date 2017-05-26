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Радиомобиль



26.05.17 16:41 "Радиомобиль" в Ачинске





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Встреча со слушателями сегодня проходит в молодёжном центре. Журналиста с 40-летним стажем Любовь Кочневу тут же окружают школьники. Сегодня радиоведущая не задаёт вопросы, а сама отвечает на них. Больше всего любопытства вызывают закулисные подробности работы.



Тем временем в молодёжный центр подтягивается и старшее поколение слушателей. При просмотре фильма об истории радиовещания "Говорит Красноярский край" многие и сами погрузились в воспоминания. Вот любимый диктор, который будил их по утрам в школу, а вот и программа, под которую все делали зарядку.



- Нас в семье семь человек. И у всех радио. Мы его до последнего никогда не выключали, никогда. Красноярское радио для меня - это жизнь. Я не могла налюбоваться Кочневой и Калитюком. У них немного изменены голоса - чуть-чуть, пока не прислушалась. Я пришла только ради них.



"Радио России. Красноярск" сегодня слушают в 600 населённых пунктах края. И многие тысячи людей ждут встречи с радиомобилем и любимыми ведущими.





По телефону 202-34-15 звонит огромное количество зрителей в эфир "Радио России. Красноярск", принять все звонки бывает невозможно. Но благодаря приездам радиомобиля люди могут задать свои вопросы лично радиоведущим. Сегодня такой шанс выпал жителям Ачинска.Встреча со слушателями сегодня проходит в молодёжном центре. Журналиста с 40-летним стажем Любовь Кочневу тут же окружают школьники. Сегодня радиоведущая не задаёт вопросы, а сама отвечает на них. Больше всего любопытства вызывают закулисные подробности работы.Тем временем в молодёжный центр подтягивается и старшее поколение слушателей. При просмотре фильма об истории радиовещания "Говорит Красноярский край" многие и сами погрузились в воспоминания. Вот любимый диктор, который будил их по утрам в школу, а вот и программа, под которую все делали зарядку."Радио России. Красноярск" сегодня слушают в 600 населённых пунктах края. И многие тысячи людей ждут встречи с радиомобилем и любимыми ведущими. Мария СЕМЁНОВА















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