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Радиомобиль

26.05.17 16:41 "Радиомобиль" в Ачинске



Фото
По телефону 202-34-15 звонит огромное количество зрителей в эфир "Радио России. Красноярск", принять все звонки бывает невозможно. Но благодаря приездам радиомобиля люди могут задать свои вопросы лично радиоведущим. Сегодня такой шанс выпал жителям Ачинска.

Встреча со слушателями сегодня проходит в молодёжном центре. Журналиста с 40-летним стажем Любовь Кочневу тут же окружают школьники. Сегодня радиоведущая не задаёт вопросы, а сама отвечает на них. Больше всего любопытства вызывают закулисные подробности работы.

Тем временем в молодёжный центр подтягивается и старшее поколение слушателей. При просмотре фильма об истории радиовещания "Говорит Красноярский край" многие и сами погрузились в воспоминания. Вот любимый диктор, который будил их по утрам в школу, а вот и программа, под которую все делали зарядку.

- Нас в семье семь человек. И у всех радио. Мы его до последнего никогда не выключали, никогда. Красноярское радио для меня - это жизнь. Я не могла налюбоваться Кочневой и Калитюком. У них немного изменены голоса - чуть-чуть, пока не прислушалась. Я пришла только ради них.

"Радио России. Красноярск" сегодня слушают в 600 населённых пунктах края. И многие тысячи людей ждут встречи с радиомобилем и любимыми ведущими.


Мария СЕМЁНОВА








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