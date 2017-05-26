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26.05.17 17:26 Чиновники из департамента горхозяйства отчитались о масштабном ремонте улиц





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Также чиновники рассказали, что частичное перекрытие улицы Декабристов разгрузило Копыловский мост на 5%. Другое преимущество новой схемы красноярцы пока не распробовали.



"Водители при движении по Диктатуры Пролетариата не осознали, что она полностью открыта до Республики. И комфортабельней проезжать до Республики, чтобы попасть на Копылова", - пояснил начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения Игорь Воевалко.







Чиновники из департамента горхозяйства отчитались о масштабном ремонте улиц. Напомним, Красноярск получил 1 миллиард 700 миллионов рублей по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги". Сейчас деньги вкладываются в 20 объектов. С 1 июня работы начнутся на улицах Семафорная, Лесопильщиков, Тургенева, Тимошенкова и в Медицинском переулке. А вот на Маркса и Мира дата аукциона сдвинута на две недели - 13 июня.Также чиновники рассказали, что частичное перекрытие улицы Декабристов разгрузило Копыловский мост на 5%. Другое преимущество новой схемы красноярцы пока не распробовали."Водители при движении по Диктатуры Пролетариата не осознали, что она полностью открыта до Республики. И комфортабельней проезжать до Республики, чтобы попасть на Копылова", - пояснил начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения Игорь Воевалко.







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