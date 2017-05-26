В соответствии с указом Президента управление ФСБ России по Красноярскому краю возглавил генерал-майор Александр Калашников. Прежний начальник Виталий Трушев переведён на новое место службы. Калашников окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В органах госбезопасности работает 30 лет, прошёл путь от оперуполномоченного до заместителя руководителя одного из подразделений центрального аппарата ФСБ России.
Марина Моисеева, пресс-секретарь Управления ФСБ России по Красноярскому краю: "Калашникову Александру Петровичу 53 года, он из города Татарск Новосибирской области. Ранее Калашников возглавлял ФСБ республики Коми. К исполнению своих обязанностей Александр Петрович Калашников приступил 24 мая 2017 года".