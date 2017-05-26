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26.05.17 17:22 Красноярское управление ФСБ возглавил Александр Калашников





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Марина Моисеева, пресс-секретарь Управления ФСБ России по Красноярскому краю: "Калашникову Александру Петровичу 53 года, он из города Татарск Новосибирской области. Ранее Калашников возглавлял ФСБ республики Коми. К исполнению своих обязанностей Александр Петрович Калашников приступил 24 мая 2017 года".







В соответствии с указом Президента управление ФСБ России по Красноярскому краю возглавил генерал-майор Александр Калашников. Прежний начальник Виталий Трушев переведён на новое место службы. Калашников окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В органах госбезопасности работает 30 лет, прошёл путь от оперуполномоченного до заместителя руководителя одного из подразделений центрального аппарата ФСБ России."Калашникову Александру Петровичу 53 года, он из города Татарск Новосибирской области. Ранее Калашников возглавлял ФСБ республики Коми. К исполнению своих обязанностей Александр Петрович Калашников приступил 24 мая 2017 года".











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