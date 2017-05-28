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29.05.17 09:45 Вести. Красноярск. События недели от 28.05.2017

В этом выпуске:



- Огненный шторм прошёл по Красноярскому краю. Более 500 человек остались без крова. Можно ли было предотвратить трагедию и когда погорельцам восстановят дома?



- Как удаётся всегда быть в хорошем настроении, что такое "просветительская миссия" Казарновской в искусстве? Интервью с оперной примой Любовью Казарновской.



- Легенде - 60! Сергей Ломанов, главный тренер хоккейного "Енисея", на этой неделе отметил юбилей. Малоизвестные факты спортивной биографии Ломанова-старшего.





- Огненный шторм прошёл по Красноярскому краю. Более 500 человек остались без крова. Можно ли было предотвратить трагедию и когда погорельцам восстановят дома?- Как удаётся всегда быть в хорошем настроении, что такое "просветительская миссия" Казарновской в искусстве? Интервью с оперной примой Любовью Казарновской.- Легенде - 60! Сергей Ломанов, главный тренер хоккейного "Енисея", на этой неделе отметил юбилей. Малоизвестные факты спортивной биографии Ломанова-старшего.







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