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|29.05.17 09:45 Вести. Красноярск. События недели от 28.05.2017
В этом выпуске:
- Огненный шторм прошёл по Красноярскому краю. Более 500 человек остались без крова. Можно ли было предотвратить трагедию и когда погорельцам восстановят дома?
- Как удаётся всегда быть в хорошем настроении, что такое "просветительская миссия" Казарновской в искусстве? Интервью с оперной примой Любовью Казарновской.
- Легенде - 60! Сергей Ломанов, главный тренер хоккейного "Енисея", на этой неделе отметил юбилей. Малоизвестные факты спортивной биографии Ломанова-старшего.
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